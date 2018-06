Oggi, domenica 3 giugno, i candidati della Lega per Bordighera incontrano la cittadinanza in occasione dell’aperitivo organizzato presso il Tennis Club di via Stoppani alle ore 18.30.

“La possibilità di avere una guida esperta, con una profonda conoscenza delle pratiche e dei progetti iniziati nei precedenti 5 anni, in sinergia con una squadra nuova, giovane e dalle idee innovative, è un’occasione unica per Bordighera” afferma Federico Bertaina, Segretario cittadino della Lega e candidato consigliere.

“Questo incontro aperto a tutta la cittadinanza è per ribadire che la Lega ha le idee chiare su come rilanciare la città, le competenze e le energie per farlo”.