A Bordighera ieri pomeriggio, nella sala rossa del Palazzo del Parco, si è tenuto l’evento della lista “Insieme si cambia” sull’organizzazione della macchina comunale e sul rilancio del turismo. Tra gli interventi, oltre a quello del segretario cittadino del PD Renzo Donzelli e dei componenti della lista, molto apprezzati e interessanti sono stati quelli degli ospiti, la Senatrice Laura Puppato e l’Europarlamentare Brando Benifei, che grazie alla loro esperienza nelle istituzioni hanno parlato delle possibilità di rilancio della città, a partire dalla gestione dei rifiuti, dalla promozione turistica e dallo sblocco di fondi europei. “Siamo contenti non solo del livello del dibattito, ma anche della buona partecipazione del pubblico con interventi e domande pertinenti – dicono i rappresentanti di “Insieme si cambia” – Il prossimo evento pubblico della lista Insieme si cambia sarà lunedì 4 giugno alle ore 18, sempre alla sala rossa del Palazzo del Parco, dove parleremo di politiche giovanili. La cittadinanza è cordialmente invitata”.

