Un macroscopico errore ha reso inefficace un’ordinanza del Comune di Taggia che disponeva il divieto di transito in via Marina per lavori di scavo da parte di una ditta incaricata dall’Enel. In una paginetta la data del … 31 giugno compare per ben tre volte in poche righe. Gli uffici comunali dovranno annullare l’ordinanza e vararne una nuova con la data giusta, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.