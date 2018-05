Intorno alle 17.30 di oggi la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Savona ha ricevuto una chiamata per l’incendio di un camion ad Altare nella zona industriale. Immediatamente è stata inviata sul posto la squadra 7A dl distaccamento di Cairo. In supporto anche l’autobotte 1R inviata dalla Centrale di Savona insieme al carro autoprotettori 2R per il supporto alle squadre sul posto. Per cause ancora da accertare il camion ha preso fuoco. Sarà ora l’indagine della Polizia Giudiziaria dei vigili del fuoco insieme ai Carabinieri a stabilire il motivo del rogo.