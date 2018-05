Domani, giovedì 31 maggio, la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale sarà a Bordighera per partecipare alla premiazione del progetto “Doniamo il sangue” organizzato dalla Fidas di Imperia. L’appuntamento è alle 11.30 presso l’Istituto Montale (via Cagliari 24).

Il progetto è volto a sensibilizzare i ragazzi maggiorenni di tutti gli istituti scolastici della provincia, in collaborazione con la Asl1 Imperiese, su un tema così importante come quello della donazione di sangue.