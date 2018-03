La Polizia è intervenuta ieri per una lite in corso in un’abitazione di Imperia.

A chiedere l’intervento dei poliziotti è stata una peruviana di 38 anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

La donna, a seguito delle minacce del compagno, si era chiusa in una stanza dell’appartamento e ha chiesto l’aiuto della polizia; l’uomo infatti, da quanto dichiarato dalla vittima, era rincasato in evidente stato di alterazione alcolica e aveva assunto nei suo confronti un atteggiamento scontroso e violento, danneggiando anche alcuni oggetti dell’appartamento.

L’autore di queste comportamenti è stato poi identificato nella figura di un 42enne peruviano, irregolare sul nostro territorio, già destinatario di un ordine di espulsione emesso lo scorso gennaio.

L’uomo, all’arrivo dei poliziotti, si è mostrato da subito non collaborativo e profferiva frasi sconnesse nei confronti degli operatori di polizia che, pertanto, l’hanno accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti di rito.

Il peruviano, che ha fatto ingresso nel nostro territorio nel 2017 eludendo i controlli di frontiera a Ventimiglia, ha dichiarato di essere giunto in Italia nella speranza di trovare lavoro; tuttavia non ha mai provveduto a regolarizzare la sua posizione sul nostro territorio.

La Polizia di Stato ha quindi denunciato l’uomo per la violazione del testo unico sull’immigrazione.

La donna, che nel corso della lite non ha riportato alcuna lesione, non ha al momento sporto alcuna formale denuncia nei confronti del compagno per le aggressioni verbali ricevute.