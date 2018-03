Il 65° Rally di Sanremo, in programma il 13 ed il 14 aprile, sarà composto da 10 prove speciali, tra cui una prova spettacolo a Portosole, una mini-ronde notturna e una speciale lunga oltre 34 km tra Testico e Colle d’Oggia, l’ultima in ordine di tempo. La prova a Portosole, lunga 2,5 km, potrà essere seguita dal pubblico soprattutto dalla passeggiata a mare. Un altro momento più emozionante sarà la mini-ronde notturna con partenza a mezzanotte inoltrata, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.