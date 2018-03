Ecco la lista dei giocatori convocati dal tecnico Bencardino per la partita valida per la 25° turno del campionato Eccellenza Liguria tra Imperia-Pietra Ligure, domenica 18 alle 15 allo stadio “Nino Ciccione”.

Partita difficile quella che si prospetta allo stadio “Nino Ciccione”, domenica 18 alle ore 15:00, contro un Pietra Ligure che si è sempre dimostrato molto ostico durante tutto l’arco del campionato. L’Imperia arriva a questa sfida con Fabio Laera squalificato per somma di ammonizioni ma non è l’unico assente della partita, gli ospiti dovranno fare a meno del loro capitano, Luca Baracco, espulso nella gara contro il Pietra Ligure. La classifica vede l’Imperia chiamata a vincere per poter sperare ancora nel secondo posto. Infatti in caso di vittoria domenica e contro il Busalla, nel recupero della 23° giornata il 25 Marzo, volerebbe direttamente in zona play-off.

Portieri:

Todde, Miraglia

Difensori:

Pollero, Corio, Pinna

Centrocampisti:

Giglio, Ambrosini, Ravoncoli, Franco, Calzia, Ymeri, Vassallo L., Canu

Attaccanti:

Sanci, Chariq, Risso, Daddi, Castagna