Nell’ambito del monitoraggio del territorio compiuto dall’Assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campagna e dalle maestranze comunali si è deciso di operare sulle reti di contenimento della strada che collega Calvo a Sant’antonio, via Bosco dei Bormanni, che a causa del maltempo si sono riempite di terreno e rocce creando una situazione di potenziale pericolo. Pertanto il suddetto collegamento resterà chiuso sino a mercoledì 21 , salvo imprevisti, per un intervento manutentivo alle reti di contenimento e protezione della parete rocciosa. Il transito è comunque assicurato attraverso la strada Bevera – Calvo.

Ventimiglia| Chiusa la Sant’Antonio-Calvo per manutenzione