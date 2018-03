Il Bando di partecipazione alla 31ma edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale Giovani Talenti e Premio Rovere d’Oro 2018 è online, in 3 lingue, sul sito roveredoro.org. Il concorso accoglie giovani dai 7 ai 35 anni di età, tra giovani talenti e musicisti professionisti, provenienti da tutto il mondo.

Confermato il M° Christian Lavernier nel ruolo di Direttore Artistico, il Concorso si svolgerà come sempre a San Bartolomeo al Mare, sul Sagrato di N.S. della Rovere, da martedì 24 a domenica 29 luglio. Ogni sera si esibiranno i migliori talenti partecipanti e i Maestri concertisti che faranno parte della Giuria. Le sessioni rimangono immutate e tutte le classi strumentali sono in concorso (piano, arpa, chitarra, archi, fiati e musica d’insieme). Oltre alle borse di studio, sono in palio concerti sia in Italia che all’estero.

“Anche quest’anno – dichiara Christian Lavernier – con l’immancabile sostegno del Comune di San Bartolomeo al Mare e dell’Associazione Rovere d’Oro, siamo pronti a fare un grande Rovere d’Oro. Dopo i riconoscimenti ricevuti in occasione della 30ma edizione, non possiamo che impegnarci per mantenere alto nel mondo il nome del Concorso e di San Bartolomeo al Mare”.

I componenti della Giuria internazionale verranno resi noti nei prossimi giorni.