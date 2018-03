Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Vallecrosia. Una donna è rimasta ferita questa mattina sulla strada statale Aurelia di fronte all’istituto Don Bosco. Le sue condizioni non sono gravi, da codice giallo. Secondo una prima ricostruzione la donna è stata investita mentre attraversava la strada. Sul posto la Croce Rossa di Bordighera per i soccorsi.

Vallecrosia| Donna rimane ferita in un incidente stradale