Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

L’Aurelia è stata chiusa all’altezza delle gallerie di Sant’Anna tra Sestri Levante e Lavagna a causa di una mareggiata. I tecnici Anas in considerazione del fatto che i marosi raggiungono la sede stradale hanno deciso di chiudere al traffico fatto salvo il trasporto urbano. Il mare forza otto ha creato disagi e anche la caduta di due persone in moto investite da un’onda. La statale sarà riaperta solo quando si calmerà il mare.

I tecnici Anas in considerazione del fatto che i marosi raggiungono la sede stradale hanno deciso di chiudere al traffico fatto salvo il trasporto urbano

Due persone in moto investite da un’onda, Aurelia chiusa per violenta mareggiata