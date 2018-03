All’età di 65 anni si è spenta all’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure l’ex sindaco di Albenga Rosy Guarnieri, appena eletta alla Camera, in Parlamento, per la Lega.

Soffriva dalla scorsa estate di una grave malattia.

La Guarnieri, nata a Villalba (Caltanissetta), da tempo era conosciuta come “zarina verde” per il suo impegno politico nel Carroccio. Aveva guidato la città di Albenga dal 2010 al 2014.

“Buon viaggio Rosy, hai fatto in tempo a gioire per la vittoria della tua Lega, anche nella tua amata Albenga, e ci hai salutato. Una preghiera e un sorriso, aiutaci da Lassù” ha scritto Matteo Salvini, leader nazionale della Lega sulla propria pagine di Facebook.

“Oggi è un giorno tristissimo per tutti noi. Rosy ci mancherà: la famiglia della Lega perde una grande donna, il cui coraggio e determinazione, nella vita e in politica, rimarranno per noi di esempio per sempre” commenta Edoardo Rixi, segretario regionale della Lega.