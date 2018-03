Prima ha picchiato l’ex moglie e sua cognata procurando loro gravi lesioni poi si è preso i bambini di 4 e 9 anni e li ha portati via con sé. I Carabinieri hanno arrestato un albanese di 33 anni residente a Cairo Montenotte. Subito dopo l’aggressione l’uomo è scappato verso la campagna portando con sé i due piccoli. Le ricerche dell’auto sono state diramate a tutti i comandi limitrofi e l’uomo è stato localizzato mentre tentava di tornare a casa sua. Il 33enne deve rispondere di atti persecutori e lesioni personali in danno della ex moglie e della cognata, anche loro albanesi.