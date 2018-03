Buongiorno a tutti

siamo spiacenti di segnalare che, causa le condizioni atmosferiche se pur in lieve miglioramento, non consentono un regolare e tranquillo svolgimento del “Carnevale di San Giovanni”, previsto per oggi pomeriggio nel centro storico di Oneglia, la manifestazione in oggetto è stata definitivamente annullata. Diamo a tutti appuntamento al prossimo anno, nella speranza di essere un po’ più fortunati!

Marco Podestà

presidente Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi