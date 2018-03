Ora che l’emergenza per il maltempo è rientrata, voglio ringraziare a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, i volontari della squadra intercomunale di protezione e civile Monte Faudo che in questi giorni hanno lavorato duramente per garantire la percorribilità della viabilità comunale e dei carruggi dei nostri borghi.

Un grazie particolare anche ai dipendenti Gianfranco, José e Moreno che hanno operato sul territorio per sgomberare la neve nella giornata di giovedì riducendo al minimo i disagi per la popolazione.

Grazie di cuore a tutti.

Il Sindaco di Cipressa

Filippo Guasco