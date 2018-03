Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ventimiglia| Strada Statale Aurelia chiusa a La Mortola km 695 In seguito alla caduta di un masso,dopo neve e pioggia il pericolo frane è elevato.