Apprendo che è stato trovato materiale di propaganda elettorale all’interno di un ospedale del ponente ligure. Vi sono tanti luoghi dove esporre le proprie idee, anche di critica, sulla sanità: incontri, dibattiti pubblici, spazi televisivi o radiofonici. Ma all’interno di luoghi di cura e spesso di sofferenza ritengo non sia opportuno fare propaganda. Per questo la direzione generale del presidio ospedaliero in questione ha provveduto o provvederà a rimuovere i volantini o altro materiale elettorale.

Sonia Viale, assessore regionale alla Sanità