Vallecrosia: i suggerimenti del cittadino cuore del programma elettorale per il candidato Sindaco Perri

Il candidato Sindaco Fabio Perri prosegue la sua campagna elettorale questa volta lanciando un invito che rende partecipi i cittadini di Vallecrosia nella realizzazione del programma del candidato. Saranno infatti gli abitanti di Vallecrosia in prima persona a dare il proprio contributo con un mezzo semplice e diretto.

“Come già suggerisce il nome della nostra lista ‘Voi con Noi’ – evidenzia Perri -” è chiaro che per noi il parere del cittadino risulta fondamentale. Ascoltare gli abitanti di Vallecrosia è il primo punto del nostro programma elettorale”.

Da qui l’idea della distribuzione di un Flyer per raccogliere pareri, suggerimenti e critiche su determinate situazioni attuali per le quali è necessario intervenire. “Rilanciamo la nostra città con il tuo suggerimento” è appunto lo slogan del volantino che sarà distribuito tutti i lunedì nella zona nord del Solettone di fronte al mercato settimanale dalle ore 9 alle ore 13.

All’interno del flyer, oltre ad essere contenuti i ‘13 motivi per cambiare’ tra cui sicurezza, arredo urbano e viabilità, è contenuto uno spazio dove il cittadino può lasciare il proprio suggerimento in forma anonima anche se, per chi lo volesse, è possibile indicare la propria zona di residenza.

Tutti i flyer raccolti, che possono essere compilati anche al momento, saranno posti all’interno di un’urna presente al banchetto della lista ‘Voi con Noi’. La stessa possibilità è garantita tutti i giorni presso il Punto di Ascolto in via Col. Aprosio 75/77 dalle ore 9:30 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, Point che ha già riscosso un grande successo: in questi dieci giorni dall’apertura infatti sono già state raccolte decine di suggerimenti e segnalazioni di problematiche.

In questa sede è anche possibile, per chi fosse interessato, prendere appuntamento per un incontro a tu per tu con il candidato Sindaco Fabio Perri.