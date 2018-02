Stamani i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Albenga, hanno arrestato 3 persone che avevano appena commesso un furto in abitazione a Cervo.

I tre italiani, che viaggiavano su un furgoncino bianco, mentre transitavano in via Da Vinci, hanno attirato l’attenzione dell’equipaggio del nucleo radiomobile, che ha provveduto a fermare il veicolo con l’ausilio di un’altra pattuglia.

Dopo averli identificati, e’ stata effettuata una perquisizione nel vano di carico che ha permesso di rinvenire una lavatrice ed un forno ancora imballati nonchè degli strumenti da scasso.

Gli accertamenti successivi tramite i comandi della provincia di Savona e Imperia hanno permesso di verificare che gli elettrodomestici erano stati appena rubati da un’appartamento di un residence di cervo.

I tre (34, 48 e 54 anni) sono stati subito arrestati e condotti nel carcere di Imperia a disposizione dell’autorità giudiziaria mentre la refurtiva e’ stata restituita al legittimo proprietario che ha ringraziato i Carabinieri. Sono in corso indagini per verificare se gli arrestati sono responsabili dei furti avvenuti nell’ultimo periodo nel comprensorio ingauno.