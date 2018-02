Camporosso| Rapina verso le 13.30 presso l’ufficio postale della frazione di Camporosso Mare. Un uomo a volto scoperto ha atteso il proprio turno ed ha poi minacciato l’impiegata presente facendosi consegnare il contante, circa 400 euro, una rapina strana per come si è svolta e sulla quale stanno indagando i Carabinieri di Ventimiglia.

Il rapinatore, un giovane, ha atteso il proprio turno e poi si è fatto consegnare il denaro minacciando la cassiera, sembra senza armi, e si è poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’identikit del giovane: indossava un paio di jeans e un giaccone verde-marrone ed aveva la barba. Non è chiaro se si sia allontanato a piedi o se ci fosse qualcuno che lo attendesse in auto o in moto.