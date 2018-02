Dopo il fortunato tour del 2017, “Tempo di Svalutation” sbarca a Imperia per la prima data del nuovo anno. Un’anteprima assoluta per provare lo spettacolo prima delle numerose date estive che attendono Enrico Gallo, frontman e incredibile imitatore del “Molleggiato” e tutto lo staff dello show.

L’appuntamento è per sabato 17 marzo alle ore 21 presso l’Auditorium della Camera di Commercio, e i biglietti sono in vendita da oggi presso due negozi di Imperia: L&D Communications in Via Cascione 148 e Strumenti Musicali LEPRE in Via Don Abbo 23 al prezzo unico di 12 Euro.

Lo Show è un percorso tra i più grandi successi del cantautore più amato (e discusso) di Italia, con una band live di nove elementi, un corpo di ballo e una scenografia studiata nei minimi particolari. Da Azzurro a Una Carezza in un pugno, da Si è Spento il Sole a L’emozione non ha voce, più di due ore di spettacolo per rivivere tutti i grandi successi di Adriano Celentano.

Nello staff, anche un imperiese: il cantante e attore Giuseppe Socratini.