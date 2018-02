In occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018, la Giunta comunale, con deliberazione n. 29 del 12 febbraio 2018, ha deliberato di delimitare ed assegnare gli spazi installati per la propaganda elettorale diretta come segue:

a. uno spazio di ml.0,70 di base per ml. 1 di altezza, per ciascuna candidatura uninominale ammessa alla competizione per l’elezione della Camera dei Deputati, cui saranno affiancate sezioni di spazio di ml. 1 di base x 2 di altezza, assegnate alle liste rispettivamente collegate

b. uno spazio di ml 0,70 di base per ml 1 di altezza per ciascuna candidatura uninominale ammessa alla competizione per l’elezione del Senato, cui saranno affiancate sezioni di spazio di ml. 1 di base x 2 di altezza, assegnate alle liste rispettivamente collegate

Si vedano delibera e prospetto allegati

Le notizie relative alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it).