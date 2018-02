Modifiche alla viabilità in via Galilei

Via Galilei: come cambierà la viabilità?

ADESSO

DOPO

Via Galileo Galilei

Da “polo nord” a Borgo

Da Borgo a “polo nord”

Via Ramella

A scendere

A salire

Strada Melandri

A scendere

A scendere

Tratto di Via Galileo Galilei ricompreso tra il “polo nord” e Via De Amicis

Doppio senso

Doppio senso

Tratto di Corso Inglesi ricompreso tra il “polo nord” e Via Caduti del Lavoro

A salire

A scendere

Via Caduti del Lavoro

Doppio senso

Senso unico a scendere



OPERE PROPEDEUTICHE

Corso Inglesi

(tra piazza san Bernardo e “polo nord”)

2 attraversamenti pedonali rialzati

Via Galileo Galilei

(tra “polo nord” e Castillo)

1 attraversamento pedonale rialzato

Intersezione Via Galileo Galilei e Via De Amicis

Impianto semaforico + marciapiede zebrato

Via Galileo Galilei zona scuola Borgo

Marciapiede zebrato

Zona “polo nord”

Marciapiede zebrato

A seguito di disposizione dell’Amministrazione Comunale si comunica che le modifiche di viabilità

in oggetto verranno attuate dalle ore 07:30 del giorno 13 Febbraio p.v.

Le modifiche principali sono le seguenti:

1) VIA GALILEI TRATTO BORGO – INTERSEZ. VIA DE AMICIS

Inversione del senso unico di marcia: diventa in direzione Polo Nord.

Limite di peso di 16 tonnellate esclusi mezzi di trasporto pubblico e di soccorso.

2) INSTALLAZIONE SEMAFORO PER REGOLAZIONE INTERSEZIONE V. GALILEI/V.

DE AMICIS a fasi fisse

3) CORSO INGLESI TRATTO DA INTERSEZIONE CON VIA ISONZO A

INTERSEZIONE CON VIA GALILEI

Inversione senso unico di marcia: diventa a scendere da via Galilei verso il Mercato.

4) INTERSEZIONE VIA GALILEI/CORSO INGLESI

Obbligo di dare la precedenza per i veicoli provenienti da via Galilei che svoltano a sinistra

su corso Inglesi verso il Mercato ai veicoli provenienti da corso Inglesi (lato piazza San

Bernardo)

5) VIA ISONZO

Inversione del senso di marcia: diventa a scendere;

6) VIA CADUTI DEL LAVORO

Senso unico di marcia a scendere;

7) INTERSEZIONE CORSO INGLESI RAMO DIETRO CASINO’/CORSO INGLESI

RAMO IN DISCESA DA POLO NORD/VIA ISONZO

Obbligo di dare la precedenza per i veicoli provenienti dal ramo di corso Inglesi dietro il

Casinò ai veicoli che scendono dal “Polo Nord” verso il mercato

8) INTERSEZIONE VIA CADUTI DEL LAVORO/VIA AGOSTI

Obbligo di fermata (STOP) per i veicoli provenienti da via Pietro Agosti ai veicoli che

scendono da via Caduti del Lavoro.

9) VIA RAMELLI

Inversione del senso di marcia in direzione a salire.

Per l’esecuzione dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale è stato necessario emettere

ordinanze di divieto di sosta e divieto di transito in via Galilei e nel tratto di Corso Inglesi tra il Polo

Nord e la ex-stazione della Funivia dalle ore 19:00 di oggi a fine lavori: per dar meno disagio ai

residenti verrà permessa temporaneamente la sosta per i veicoli nella parte alta di v. Pietro Agosti

(da piazza del Borgo al distributore di carburante circa) dalle ore 17:00 di oggi alle ore 18:00 di

domani.

ISTRUZIONI PER RAGGIUNGERE LE SCUOLE DEL CASTILLO

DA DOMATTINA ALLE 07:30

PROVENENDO DALLA FOCE

Percorrere corso degli Inglesi dalla Foce o via Nuvoloni e Corso degli Inglesi; il tratto di via Galilei

dall’ingresso delle scuole rimane a doppio senso di circolazione.

ATTENZIONE: Raggiunta l’intersezione con via De Amicis, in cui sarà in funzione il nuovo

impianto semaforico, non si potrà procedere verso l’Aurelia Bis ma bisognerà obbligatoriamente

svoltare in via De Amici.

PROVENENDO DAL CENTRO

Percorrere via Pietro Agosti, salire in via Ramelli e percorrere via Galilei in direzione Castillo.

ATTENZIONE: Se si sale lungo il tratto di Corso Inglesi che passa dietro al Casinò per raggiungere

la scuola all’intersezione con via Isonzo occorrerà obbligatoriamente scendere verso il Mercato e

poi proseguire su via Pietro Agosti, via Ramelli e via Galilei.

PROVENENDO DA LEVANTE

Raggiunta piazza del Borgo percorrere via Galilei verso il Castillo.