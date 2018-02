Nel fine settimana appena trascorso si sono svolte due gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Sabato 10 febbraio si è giocata la Cus Golf Academy, una 18 buche stableford due categorie e Domenica 11 febbraio si è tenuta la prima prova del World Caribbean Golf Challenge una 18 buche stableford tre categorie.



Cus Golf Academy

Sabato 10 febbraio 2018 – 18 buche stableford 2 categoria

1ª Categoria 0/18 ris.

1° Lordo Roberto Isaia 25

1° Netto Marco Stagnaro 36 Cà Moro

2° Netto Giuseppe Corbetta 36

3° Netto Antonio Semiglia 35

2ª Categoria 19/36 ris.

1° Netto Luigi Sottili 37 Arenzano

2° Netto Andrea Ricca Barberis 36

3° Netto De Lagatinerie Jacqueline 32 Cus Genova

Premi Speciali

1° Signore Paola Poggio 32

1° Seniores Dino Tarabini 35

NEAREST TO THE PIN MASCHILE Angelo Ardissone 1,05 mt

NEAREST TO THE PIN FEMMINILE Paola Poggio 3,50 mt

World Caribbean Golf Challenge

Domenica 11 febbraio 2018 – 18 buche stableford 3 cat.

1ª Categoria 0/12 ris.

1° Lordo Cesare Fregni 28

1° Netto Fabio De Martini 32

2° Netto Dino Tarabini 30

2ª Categoria 13/20 ris.

1° Netto Mario Citterio 39

2° Netto Paolo Ricolfi 36

3ª Categoria 21/36

1° Netto Anne Marie Winkler 36

2° Netto Gioachino Risso 34

Premi Speciali

1° Signore Elena De Col 34

1° Seniores Giovanni Siccardi 35

Nel prossimo week-end si giocheranno due gare. Sabato 17 Febbraio si svolgerà la Saranno Famosi, gara giovanile under16, una 18 buche medal suddivisa in categoria maschile e categoria femminile e domenica 18 Febbraio si terrà la prima prova del Domina Championship, una 18 buche stableford tre categorie.