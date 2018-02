Arma di Taggia (IM)

Torna martedì prossimo l’appuntamento con il grande Carnevale dei Ragazzi di Arma di Taggia, organizzato

Dalla Parrocchia di San Giuseppe e Sant’Antonio con la collaborazione del comitato Natale a Villa Boselli, l’Oratorio Don Bosco, il Gruppo Scout FSE Arma di Taggia 1, la Cumpagnia Armasca, l’Associazione Gli Amici di Luca, la Croce Verde Armataggia e la Protezione Civile.

A partire dalle 14.00 il sagrato antistante la parrochcia e piazza Boselli, saranno gremite di maschere e mascherine, in attesa della sfilata per le vie cittadine seguendo le note della banda Canta E Sciuscia di Sanremo, un tassello imprescindibile del Carnevale dei Ragazzi di Arma.

Ci saranno poi esibizione di baby dance, il trucca bimbi, la magia delle bolle di sapone, lo zucchero filato, e l’immancabile passerella per una foto ricordo, un sacchetto di crustoli, uno di caramelle ed il pesciolino rosso. Il tutto all’insegna dell’allegria per festeggiare degnamente la 61° edizione della manifestazione nata nel 1956.