La seconda giornata di eventi e panel di approfondimento con i protagonisti e i professionisti della musica italiana a Casa SIAE – AREA Sanremo sarà dedicata alle innovazioni digitali: si parlerà infatti della raccolta del diritto d’autore online ma anche di come cogliere al meglio le opportunità di visibilità che la rete offre agli autori e agli artisti.

Alle ore 11.00, nell’ambito dell’appuntamento mattutino di Casa SIAE “W l’Italia W Sanremo”, Riccardo Luna, direttore di AGI, intervista Mario Lavezzi, autore di alcuni tra i maggiori successi della musica leggera italiana, mentre Stefano Andreoli, fondatore del sito satirico Spinoza.it, segnalerà i tweet più divertenti della community su Sanremo2018.

Nel pomeriggio, il team SIAE illustrerà come la Società raccoglie e ripartisce i diritti d’autore per l’online – dai sistemi di download alla musica in streaming – e i nuovi servizi digitali di SIAE per gli autori e per chi utilizza il repertorio musicale.

In particolare sarà annunciato il Memorandum of Understanding tra SIAE e SABAM, la società di gestione del diritto d’autore belga, siglato per avviare la fase di test per la condivisone della piattaforma IT di gestione delle utilizzazioni online delle opere musicali in Europa.

Max Gazzè sarà invece il protagonista del secondo appuntamento de Il tè di iCompany, mezz’ora di calma e chiacchiere con il giornalista di Rockol Gianni Sibilla.

L’intervista sarà in live streaming sui canali di iCompany e Rockol.

Ecco il programma dell’8 febbraio in dettaglio:

Ore 11.00 Viva l’Italia Viva Sanremo

Riccardo Luna, direttore di AGI, intervista Mario Lavezzi

In collegamento Stefano Andreoli, fondatore del sito satirico Spinoza.it, segnalerà i tweet più divertenti della community su Sanremo2018.

Ore 12.00-13.30 Area Sanremo esibizioni live*

Ore 15.00-16.00 SIAE a viso aperto

Online. Come raccogliamo i diritti delle vostre canzoni? Speaker: Sergio Maria Fasano, direttore divisione licenze di SIAE

I servizi digitali SIAE nel mondo online Speaker: Matteo Fedeli, direttore della divisone musica di SIAE

Ore 16.30-17.00 Area Sanremo esibizioni live*

Ore 17.00-17.30 Il Tè di iCompany

Gianni Sibilla intervista Max Gazzè

Ore 17.30-18.30 Il Futuro della Musica

Nuovi autori, nuove piattaforme: la promozione web per gli artisti emergenti

Speaker: Marco Santesso, fondatore di Gigride; Federica Abbate, cantautrice; Davide Simonetta, autore Curci; Colapesce, cantautore.

Conduce Riccardo Luna.

Ore 18.30-20.00 Sanremo per il Sociale

Presentazione progetti artistici con testimonial

Tutti gli appuntamenti di Casa SIAE sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Dalle ore 20:30 inoltre sarà possibile seguire in diretta la 68^ edizione del Festival proiettato direttamente sulle pareti della grande semisfera installata in Piazza Colombo e su un maxischermo all’interno di Casa SIAE – Area Sanremo.