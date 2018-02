L’Istituto “Colombo” di Sanremo partecipa attivamente alla settimana più “calda” per la città, quella del Festival della Canzone Italiana.

Nell’ambito dell’Ufficio Stampa dell’Istituto, in collaborazione con la RAI, quattro studenti, accompagnati dal professor Stefano Re, parteciperanno, in qualità di giornalisti, alle varie attività della Sala Stampa, cercando di cogliere ciò che accade durante la kermesse: curiosità, aspetti economici, personaggi… anche con l’obiettivo di comprendere le dinamiche presenti nell’organizzazione di un evento così imponente e importante. Una grande opportunità possibile grazie alla disponibilità della RAI e all’impegno della Scuola, sempre in prima linea nel cercare di realizzare progetti innovativi per i propri ragazzi.

Sul sito del “Colombo” verranno poi inseriti i contenuti prodotti dai ragazzi in questi giorni di full immersion nel Teatro Ariston. Così il professore Dario Daniele, docente responsabile dell’Ufficio Stampa del “Colombo”: “Stiamo facendo da tempo con un gruppo di studenti varie attività nell’ambito del nostro nuovo Ufficio Stampa. Oltre alle ricerche nel nostro archivio, dove abbiamo trovato documenti antichi di oltre un secolo, abbiamo in corso uno studio sulla storia ormai secolare del nostro Istituto, e abbiamo pensato di entrare anche nell’evento principale della città, per comprenderne i vari aspetti. Un ringraziamento doveroso va alla RAI che si è resa disponibile ad accogliere quattro studenti come giornalisti.”