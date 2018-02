Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Un nuovo caso di meningite da meningococco in Liguria. Una donna di 67 anni residente a Genova è arrivata questa mattina al Pronto soccorso dell’Ospedale Policlinico San Martino con febbre alta e altri sintomi che hanno subito indotto i medici a sospettare la meningite. L’esame ha confermato la diagnosi di meningite da meningococco. La donna è ricoverata in rianimazione presso il Pronto soccorso ed è già stata sottoposta a terapia antibiotica.

