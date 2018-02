L’Italia in vantaggio per 2-1 sul Giappone nel primo turno di Coppa Davis sul veloce indoor della Morioka Takaya Arena di Morioka in Giappone.

Il tennista armese Fabio Fognini assieme a Simone Bolelli ha battuto per 7-5. 6-7, 7-6 7-5, in tre ore e 37 minuti, il doppio Ben Mclachan-Yasutaka Uchiyama.

“Dopo l’infortunio, Simone ha dovuto ricominciare dai tornei minori e la classifica diversa non ci ha permesso di giocare insieme. In campo ci conosciamo a memoria, siamo una delle coppie più forti del mondo” ha commentato Fognini.