Caso di shock settico da meningococco a Genova. Una donna di 64 anni, genovese, è stata ricoverata per un’infezione da meningococco all’Ospedale Policlinico San Martino, confermata a seguito dell’esame colturale del sangue, dopo il primo test sul liquor, risultato negativo.

La paziente era arrivata ieri alle 12.30 in pronto soccorso con febbre alta, cefalea e altri sintomi che hanno subito indotto i sanitari a sospettare una sepsi meningococcica. La donna è stata ricoverata presso il punto di rianimo del Pronto Soccorso e immediatamente sottoposta alle opportune terapie: le sue condizioni sono giudicate stabili e sarà trasferita nel reparto di Malattie Infettive.

Il Direttore del reparto di Malattie Infettive del Policlinico San Martino, Claudio Viscoli: “L’infezione in questione si è sviluppata in fase prevalente nel circolo ematico, favorendo uno shock settico. Attraverso un intervento tempestivo, siamo però riusciti ad arginarlo e a scongiurare l’aggravarsi della meningite”.

La Asl3 Genovese ha attivato tutte le misure di profilassi presso i familiari e i contatti stretti della paziente.