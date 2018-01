Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Nel pomeriggio sull’Aurelia, al confine tra Ospedaletti e Bordighera, una donna è rimasta ferita in seguito allo scontro frontale tra la sua Opel Astra e un camion de “L’Asta del Mobile”. Stando ai primi accertamenti la donna (barista a Bordighera) avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nella corsia opposta.

