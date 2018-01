Il pm Michele Stagno ha chiesto la condanna a 8 anni e 8 mesi per Gabriele Rigotti, 19 anni, amico di Adele De Vincenzi, la 16enne stroncata da una dose letale di ecstasy per strada a Genova. Le accuse nei suoi confronti sono spaccio e morte come conseguenza di altro reato. L’altro imputato è Sergio Bernardin, 21 anni, fidanzato di Adele, ha scelto di farsi processare con rito ordinario. Secondo l’accusa la droga era stata acquistata da un pusher di 17 anni a Busalla.