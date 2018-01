Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

La Rignanese supera il Ponsacco ed i biancoazzuri passano in tesata dopo una prova convincente a Scandicci, pari per l'Argentina nel derby con il finale