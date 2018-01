In occasione del Festival di Sanremo sarà realizzata una scenografia innovativa all’ingresso del Teatro Ariston per pubblicizzare in modo chiaro la vocazione sanremese per fiori e verde. Un “arco di trionfo”, o qualcosa di simile, renderà omaggio a Sanremo città dei fiori. Al vaglio anche la realizzazione di una sorta di “bosco verticale”. Ieri i giardinieri hanno riempito le fioriere anti-terrorismo in via Matteotti e via Palazzo. Scelte piante in grado di sopravvivere anche con poco terriccio, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.