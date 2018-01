Luca Delfino, 39 anni, è in carcere dal 10 agosto 2007 dopo la condanna a 16 anni e 8 mesi per l’uccisione a coltellate a Sanremo della ex convivente Antonella Multari. Secondo quanto ha detto l’avvocato Riccardo Lamonaca, al Festival della Criminologia a Genova, Luca Delfino, non farà istanza per ottenere la semilibertà. “Non me la merito ancora perché solo se mi comporterò bene con i permessi dimostrerò di meritarla”. “Sono una persona diversa grazie alla preghiera, ora non odio nessuno ma solo me stesso per quanto ho fatto” ha scritto Delfino in una lettera inviata ad un giornalista. L’uomo frequenta il quarto anno di un corso per odontotecnico e fa il lavorante retribuito svolgendo piccoli lavori di manutenzione.