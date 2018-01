A Badalucco in piena notte un 60enne torinese, ubriaco, per errore ha esploso n colpo di pistola mentre, ubriaco, mentre stava maneggiando l’arma, posseduta in modo irregolare, assieme alla moglie. Il proiettile si è conficcato nel soffitto e non ha ferito nessuno. E’ stata la moglie ad avvertire i Carabinieri che hanno sequestrato l’arma: una semiautomatica calibro 7.65.