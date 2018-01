Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

La Regione Liguria – Settore Protezione Civile, con comunicazione odierna, ha disposto allerta idrogeologica “Gialla” sul nostro territorio, da oggi fino alle 12 di domani, martedì 9 gennaio. Per questo motivo nella giornata di domani le scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Imperia rimarranno aperte.