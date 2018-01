Ieri sera, verso le 19, i Carabinieri della Stazione di Pietra Ligure, durante un servizio perlustrativo hanno notato un via vai di giovani, non del posto, sulla strada che conduce all’ex discoteca, ora abbandonata, “Giuditta”.

Immediatamente si sono recati nella struttura, accertando che circa 15 ragazzi avevano già installato le attrezzature per un “rave party” il cui svolgimento era stato segretamente organizzato con una tam tam su facebook. All’evento avrebbero dovuto partecipare circa 150 persone provenienti da tutta la Liguria.

In ausilio della pattuglia sono giunti sul posto altri militari dalla Compagnia di Albenga, che hanno proceduto all’identificazioni di tutti i giovani. La maggior parte di loro, provenienti da Genova e provincia, è risultata pregiudicata.

Al termine dell’identificazione è stata contattata la proprietà della struttura, ormai in stato di abbandono, che ha esperesso la volontà di proporre querela per invasione di edificio e terreni.

I Carabinieri hanno quindi sequestrato tutta l’attrezzatura, invitando i giovani ad allontanarsi.

La festa per loro è finita prima ancora di iniziare con un mesto ritorno a casa e con in capo una denuncia.

Le indagini continueranno per cercare di identificare tutti i ragazzi che avrebbero dovuto partecipare al “rave”.