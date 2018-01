Parcheggi e strisce blu, spostamento del mercato settimanale, con il 2018 viabilità rivoluzionata: ecco le novità a Riva Ligure.

Primi 30 minuti gratuiti nelle strisce blu di Piazza Ughetto, dove aumenta la dotazione di stalli destinati alla libera sosta, spostamento del mercato ambulante del lunedì, introduzione di una nuova area a pagamento e possibilità di parcheggiare, senza alcun esborso di denaro, all’interno delle strisce blu per tutte le persone diversamente abili. Tanti sono, a partire dall’8 gennaio prossimo, i cambiamenti previsti dalla Civica Amministrazione in materia di viabilità. Se non è una rivoluzione, poco ci manca: tra qualche giorno, i cittadini che abitano o frequentano Riva Ligure dovranno iniziare ad avere a che fare con importanti novità per quanto riguarda i parcheggi e le zone delimitate da strisce blu. Andiamo ad analizzarle nel dettaglio.

Piazza Ughetto, Via Martiri della Libertà e Via Aurelia 30 (Zona LIDL)

Mercato ambulante del lunedì: in riferimento alla Direttiva del Capo della Polizia del 7 giugno 2017, occorre, nell’ambito delle pubbliche manifestazioni, porre attenzione agli aspetti attinenti le misure a salvaguardia della incolumità delle persone (safety) e quelle attinenti all’ordine e sicurezza pubblica (security). In considerazione di ciò, acquisito il parere favorevole delle Associazioni di Categoria, l’area mercatale è stata trasferita nella parte a ponente di Piazza Ughetto.

Strisce bianche: in Piazza Ughetto, è stata aumentata di 10 unità la dotazione di stalli destinati alla libera sosta.

Fasce orarie: esistono due fasce orarie, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 20:00, valide tutto l’anno, festivi compresi. La tariffa prevista è di 1 euro all’ora con frazione minima di 30 minuti. Per la sola Piazza Ughetto, per una volta al giorno, è prevista la sosta gratuita per i primi 30 minuti.

Abbonamenti: confermati gli abbonamenti (i titolari potranno usufruirne, senza alcun costo aggiuntivo, anche in Via Aurelia 30) per agevolare coloro i quali sono soliti parcheggiare le loro auto all’interno di queste zone. Il Comune di Riva Ligure consentirà, anche per l’anno 2018, la sottoscrizione di abbonamenti annuali a 180 euro, di abbonamenti trimestrali, dal 15 giugno al 15 settembre, a 150 euro, di abbonamenti plurimensili, dal 15 settembre al 15 giugno, a 50 euro e di abbonamenti mensili, per l’estate, a 70 euro, applicando forti sconti rispetto alle tariffe in vigore.

Strisce blu di Via Caravello e di Vico Batola

È possibile effettuare abbonamenti annuali a 500 euro, mensili a 70 euro ed altri settimanali a 25 euro. Gli stalli di sosta disponibili sono ricompresi in aree nelle quali la Civica Amministrazione ha già provveduto all’alienazione novantennale di diritti di superficie. Data l’alta concentrazione, nella zona interessata, di strutture ricettive, gli abbonamenti destinati ai clienti delle stesse, per il particolare utilizzo, possono essere rilasciati a titolo nominativo al titolare della residenza turistica.

Parcheggio di Via Mazzini

Con il chiaro obiettivo di venire incontro alle esigenze dei cittadini residenti nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), sono stati a loro riservati a titolo gratuito 11 posti auto presenti nel parcheggio di Via Mazzini.

“Abbiamo deciso – commentano il Sindaco Giorgio Giuffra e l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Benza – di rivoluzionare il sistema dei parcheggi, adottando alcuni provvedimenti che possano risultare favorevoli per le attività produttive presenti nel centro storico. I piccoli commercianti che, nonostante la globalizzazione e le molteplici offerte degli ipermercati, non demordono e mantengono aperti i loro esercizi, meritano, oltre che la nostra attenzione, un trattamento privilegiato. Da qui, la scelta di incrementare la dotazione di spazi dedicati alla libera sosta e di introdurre la prima mezz’ora gratuita in Piazza Ughetto. La stessa creazione della nuova area a pagamento situata in Via Aurelia 30 – aggiungono – nasce dalla volontà di evitare disdicevoli sperequazioni tra imprese a conduzione familiare e colossi internazionali. In merito al trasferimento del mercato ambulante del lunedì – concludono -, giacché, per la particolare ubicazione degli spazi adibiti alla vendita, sono emersi problemi di viabilità e di sicurezza della circolazione, abbiamo ritenuto necessario porre in essere tutte le misure fondamentali al fine di garantire l’incolumità delle persone.”

Il Comune di Riva Ligure, nel 2017, ha incassato dalla gestione dei parcheggi circa 30.000 euro, per la stragrande maggioranza nei mesi estivi.