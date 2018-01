Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Primo concerto 2018 dell'”OpenOrchestra” che si esibirà oggi, giovedì 4 gennaio, alle ore 21, a Pietrabruna nella chiesa dei SS. Matteo e Gregorio. L’orchestra, diretta da Marco Reghezza, proporrà un repertorio classico e di tradizione natalizia con approvazione ecclesiastica dell’ Ufficio Liturgico Diocesano. L’antico e caratteristico borgo di Pietrabruna giace alle pendici di Monte Faudo dominando l’alta Valle di San Lorenzo. Il paese è ricco di case tardomedievali con vicoli e passaggi coperti e architravi in ardesia lavorata. Il panorama del paese è affascinante data la costruzione delle case tutte sovrapposte e multicolore. La popolazione rende vivo il paese con la coltivazione di ulivi, di fiori (ranuncoli e anemoni), del rusco. Ricche anche le iniziative a sostegno del turismo e della cultura. La Pro Loco del borgo augura a tutti un felice 2018 e Vi invita giovedì sera al concerto dell'”OpenOrchestra”. Ingresso libero.