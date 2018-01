Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Venerdì 5 gennaio alle ore 21 a Ospedaletti, dopo il successo ottenuto a Sanremo nel’ex Oratorio di Santa Brigida, Il Teatro dell’Albero e I Terra del Sol Quartet ripresentano: “A Sud comincia il sogno …” da un’idea di Cloris Brosca, un percorso poetico e musicale attraverso le più belle musiche e canzoni napoletane eseguite dal vivo. Il comune di Ospedaletti, assessorato al Turismo e Manifestazioni, offre a cittadini e residenti questo evento con ingresso libero a La Piccola – Magazzini ex stazione ferroviaria.

Ospedaletti, il 5 gennaio torna in scena “A Sud comincia il sogno...