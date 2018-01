Il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, dopo il “caso” delle 14ennei multate di 170 euro a testa per essere andate in due su un’altalena vietata ai maggiori di 12 anni, afferma: “Ho incontrato una delle famiglie, abbiamo optato per un ricorso che farà diminuire l’importo della multa”.

“E’ un regolamento vecchio, sarà nostra cura rivederlo e renderlo meno anacronistico” dice all’Ansa l’assessore alla sicurezza, Maurizio Briano.