I Comuni di Montalto e Carpasio, nell’entroterra di Taggia, che hanno deciso di accorparsi in un unico Comune (Montalto-Carpasio), sono stati il 31 dicembre e saranno guidati fino alla prossime elezioni dal Commissario Prefettizio Fernando Colangelo. Quest’ultimo, che in provincia di Imperia ha già operato come commissario ad Aquila d’Arroscia, proviene dalla Questura di Genova. Colangelo dovrà accorpare i vari uffici amministrativi, predisporre un unico bilancio e unire i servizi entro la primavera.