La Coin di Sanremo chiuderà il 14 gennaio e riaprirà a inizio marzo con il marchio Upim. L’intenzione è quella di cambiare insegna, pur restando in “famiglia”: Ovs, che detiene anche il marchio Upim, nasce proprio dal Gruppo Coin. La notizia ha creato forte preoccupazione tra i 19 dipendenti. L’azienda intende attuare una drastica riduzione del personale. Le alternative sarebbero il trasferimento in altre sedi (a Genova) o restare a casa, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.