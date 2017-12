Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

“Chiediamo dunque all’imministrazione – conclude CasaPound – provvedimenti strutturali atti a sanare il contesto di estremo degrado in cui versano molti quartieri di Ventimiglia tra cui quello di Roverino; difficilmente criticità simili potranno essere risolte intensificando semplicemente il pattugliamento delle forze dell’ordine come recentemente è stato fatto”.

“Gli immigrati – continua la nota – responsabili dell’imbarbarimento del quartiere di Roverino avranno anche il benestare di sinistre e istituzioni religiose ma non avranno mai quello della cittadinanza Ventimigliese, ormai provata da questa situazione di totale insicurezza.