E’ stata una serata indimenticabile quella di ieri al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale, voluta dalle Organizzazioni Services della zona, radunate per il terzo anno consecutivo per raccogliere fondi a favore dell’Istituto Padre Semeria di Coldirodi (Sanremo).

L’appuntamento con “Tutti insieme al Concerto di Natale”, quest’anno dedicato al Musical Americano, ha visto una grandissima partecipazione di pubblico con standing ovation nei confronti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, del suo Direttore Artistico e Stabile Giancarlo De Lorenzo, ma soprattutto della bravissima ed apprezzata, come sempre, Soprano Gabriella Costa, vocalist dell’intero concerto.

Emozione, felicità e commozione, i sentimenti esternati da chi ha gremito il Teatro del Casinò, che ha visto la gradita presenza del Sindaco Alberto Biancheri e del vice Sindaco ed Assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri, che hanno espresso a loro volta soddisfazione per l’eccellente esibizione e per l’obbiettivo centrato per quanto riguarda la solidarietà.

Il lavoro promozionale effettuato dai Soci dei Services coinvolti, ha dato i frutti desiderati: Lions Club Sanremo Matutia, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Arma e Taggia, Lions Club Bordighera Capo Nero Host, Lions Club Bordighera Ottoluoghi, Lions Club Ventimiglia in collaborazione con Panathlon, Rotary Sanremo Hanbury, Rotary Sanremo, Soroptimist, Zonta, Associazione Italiana Donne Medico e Serra Club Sanremo hanno chiamato a raccolta i propri iscritti e lo sforzo è stato ripagato.

Ora l’appuntamento sarà, dopo le festività, con la consegna del ricavato ai responsabili dell’Istituto Padre Semeria da parte dei rappresentanti delle Associazioni coinvolte e della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo alla presenza delle autorità cittadine.