Lo Yacht Club Italiano, organizzatore della 68ma edizione della classica regata d’altura comunica che, a causa del perdurare della situazione di estrema incertezza internazionale e in particolare nella costa meridionale francese legata alle normative anti-contagio Covid 19 – fatti che impedirebbero una adeguata organizzazione dell’evento a Saint-Tropez – ha deciso, con il supporto dei suoi partner, di modificare il programma originale.



La Rolex Giraglia vedrà dunque la sua partenza, mercoledì 16 giugno da Sanremo su un percorso di 243 miglia che prevede una boa in acque francesi nei pressi di Cannes, prima di fare rotta sull’isolotto della Giraglia e ritorno a Genova allo Yacht Club Italiano, dove è prevista la premiazione sabato 19 giugno.



Il nuovo programma esclude pertanto, eccezionalmente quest’anno, le regate costiere che si svolgevano nei 3 giorni prima della classica off-shore. Per il 2021 il programma prevede due regate notturne di avvicinamento a Sanremo: due tappe di circa 60 miglia, una con partenza da Genova e una da Saint-Tropez per dare la possibilità agli equipaggi italiani e stranieri di raggiungere in regata il porto di partenza della lunga.



Questo il programma dettagliato:



Domenica 13 giugno:

Ore 19: Partenza della Genova – Sanremo;

Ore 19: Partenza della Saint-Tropez – Sanremo;

Lunedì 14: Arrivo a Sanremo e inizio registrazioni;



Martedi 15: Registrazioni partecipanti Rolex Giraglia e premiazioni regate giorno precedente;



Mercoledì 16: Partenza off-shore Rolex Giraglia;



Sabato 19: Premiazione allo Yacht Club Italiano;



La regata è riservata alle imbarcazioni stazzate IRC-ORC con lunghezza superiore ai 9,14 mt.



La data ufficiale per la pubblicazione del Bando di Regata e per l’apertura delle iscrizioni online è fissata per il 24 aprile 2021