Jannik Sinner nel 2° turno del torneo di tennis di Montecarlo è stato sconfitto per 6-4, 6-2 dal serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo. Il 19enne altoatesino, che da anni si allena a Bordighera al “Piatti Center”, nonostante la sconfitta in due set, a tratti ha saputo giocare all’altezza del 18 volte vincitore di uno Slam.

Tennis, Jannik Sinner a Montecarlo sconfitto in 2 set dal numero al mondo Novak Djokovic