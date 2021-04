I funerali avranno luogo domani 6 Aprile alle 11.30 presso la chiesa di San Nicola da Tolentino in Ventimiglia

Scompare a 89 anni la ex Insegnante Ida D’Orrico ved Goso a dare la triste notizia i figli Gianluigi Raffaella e Massimiliano .

